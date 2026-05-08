CHRONIQUE LITTERAIRE

8 mai 2026

"Chronique de la déraison antisémite" un recueil dirigé par Daniel Salvatore Schiffer

Publié aux Editions Intervalles, Critique de la déraison antisémite réunit une trentaine d’intellectuels venus d’horizons différents pour analyser la résurgence contemporaine de l’antisémitisme depuis le 7 octobre 2023. Entre réflexion philosophique, critique politique et appel au sursaut moral, l’ouvrage entend répondre à ce qu’il décrit comme une dérive civilisationnelle.