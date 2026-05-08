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Blurred background"Critique de la déraison antisémite"
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CHRONIQUE LITTERAIRE

8 mai 2026

"Chronique de la déraison antisémite" un recueil dirigé par Daniel Salvatore Schiffer

Publié aux Editions Intervalles, Critique de la déraison antisémite réunit une trentaine d’intellectuels venus d’horizons différents pour analyser la résurgence contemporaine de l’antisémitisme depuis le 7 octobre 2023. Entre réflexion philosophique, critique politique et appel au sursaut moral, l’ouvrage entend répondre à ce qu’il décrit comme une dérive civilisationnelle.

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MOTS-CLES

Littérature , critique littéraire , culture

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

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