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Cette photo, prise le 4 décembre 2025, montre des employés travaillant sur une chaîne de production de véhicules Neolix X3 dans une usine du constructeur chinois de véhicules de livraison autonomes Neolix, à Yancheng, dans la province du Jiangsu, en Chine orientale. Dans un atelier lumineux de l'est de la Chine, un bras robotisé déplace un véhicule autonome partiellement assemblé tandis que des ouvriers calibrent ses caméras. Cette opération est typique de l'automatisation progressive adoptée même dans les plus petites usines de cette puissance industrielle mondiale.
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CONFRONTATION STRATEGIQUE

28 septembre 2026

Choc chinois 2.0 : l'Allemagne et l'Europe centrale en première ligne face à la concurrence de Pékin

Le premier choc chinois avait détruit des emplois dans le textile et le jouet, le second vise désormais les machines, l'automobile et l'électronique, les bastions historiques de l'industrie allemande et d'Europe centrale.

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MOTS-CLES

Chine , Union-Européenne , choc chinois , Economie , géopolitique

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Vanessa Gunnella
Economiste

Vanessa Gunnella est économiste senior au sein de la division Secteur extérieur de la zone euro à la Banque centrale européenne.

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