CONFRONTATION STRATEGIQUE
28 septembre 2026
Choc chinois 2.0 : l'Allemagne et l'Europe centrale en première ligne face à la concurrence de Pékin
Le premier choc chinois avait détruit des emplois dans le textile et le jouet, le second vise désormais les machines, l'automobile et l'électronique, les bastions historiques de l'industrie allemande et d'Europe centrale.
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THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Vanessa Gunnella est économiste senior au sein de la division Secteur extérieur de la zone euro à la Banque centrale européenne.
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A PROPOS DES AUTEURS
Vanessa Gunnella est économiste senior au sein de la division Secteur extérieur de la zone euro à la Banque centrale européenne.