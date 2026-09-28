CONFRONTATION STRATEGIQUE

Choc chinois 2.0 : l'Allemagne et l'Europe centrale en première ligne face à la concurrence de Pékin

Le premier choc chinois avait détruit des emplois dans le textile et le jouet, le second vise désormais les machines, l'automobile et l'électronique, les bastions historiques de l'industrie allemande et d'Europe centrale.