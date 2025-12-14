POLITIQUE
Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping se serrent la main à leur arrivée à la base aérienne de Gimhae, située à proximité de l'aéroport international de Gimhae à Busan, le 30 octobre 2025.

©

CHOC DES TITANS

14 décembre 2025

La Chine militairement plus forte que les Etats-Unis ? Le New York Times publie les révélations choc d’un rapport du Pentagone

Un rapport interne du Pentagone, révélé par The New York Times, dresse un constat alarmant. Pékin disposerait désormais d’un avantage stratégique capable de neutraliser les atouts clés de la puissance militaire américaine.

François Chauvancy
François Chauvancy Go to François Chauvancy page

12 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
François Chauvancy image
François Chauvancy

Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».

