MAUVAISE PASSE
21 septembre 2026
Chine : le modèle industriel à l’épreuve de la démographie et de l’automatisation
Entre ralentissement économique, transition démographique et poussée technologique, la Chine voit son statut d'« usine du monde » se reconfigurer. Alors que le marché du travail se tend et que le secteur immobilier vacille, la population s'adapte entre travail indépendant et perte d'ascenseur social. Une dynamique qui érode peu à peu le pacte historique entre les citoyens et le régime.
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Jean-François Di Meglio est président du Conseil d'orientation d'Asia Centre.
Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.
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Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.