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Une employée travaille dans une usine de tricots à Qingdao, dans la province du Shandong, en Chine orientale, le 16 mars 2026. (Image d'illustration)
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MAUVAISE PASSE

21 septembre 2026

Chine : le modèle industriel à l’épreuve de la démographie et de l’automatisation

Entre ralentissement économique, transition démographique et poussée technologique, la Chine voit son statut d'« usine du monde » se reconfigurer. Alors que le marché du travail se tend et que le secteur immobilier vacille, la population s'adapte entre travail indépendant et perte d'ascenseur social. Une dynamique qui érode peu à peu le pacte historique entre les citoyens et le régime.

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MOTS-CLES

Chine , industrie , Xi Jinping , main d'oeuvre , technologie , exportations , productivité , croissance , gig economy

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président du Conseil d'orientation d'Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.