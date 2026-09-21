MAUVAISE PASSE

Chine : le modèle industriel à l’épreuve de la démographie et de l’automatisation

Entre ralentissement économique, transition démographique et poussée technologique, la Chine voit son statut d'« usine du monde » se reconfigurer. Alors que le marché du travail se tend et que le secteur immobilier vacille, la population s'adapte entre travail indépendant et perte d'ascenseur social. Une dynamique qui érode peu à peu le pacte historique entre les citoyens et le régime.