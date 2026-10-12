MIRACLE SCIENTIFIQUE

Chimère : pourquoi une souris a été dotée de neurones humains

Dans la mythologie grecque, la Chimère était une sorte de monstre crachant du feu par la bouche, avec l’avant d’un lion, le tronc d’une chèvre et l’arrière d’un dragon. Dans le monde réel, les biologistes parlent de chimères pour désigner des êtres vivants qui, sans atteindre les proportions de cette créature mythologique impossible, contiennent des cellules d’origine génétique différente. L’exemple le plus récent se trouve dans la souris que vient de créer Sergiu Pasca, de l’Université de Stanford (États-Unis), dans le cerveau de laquelle il a implanté des neurones humains qui sont venus combler son hippocampe (siège de la mémoire) et son cortex cérébral.