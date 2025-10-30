POLITIQUE
Un couple. (Image d'illustration)

Un couple. (Image d'illustration)

© Olessya de Pixabay

NE VOUS TROMPEZ PAS DE CONJOINT

30 octobre 2025

Chez les seniors la satisfaction à l’égard de la vie est étroitement corrélée au sein des couples

Selon une vaste étude européenne, la satisfaction de vie des couples de plus de 50 ans serait intimement liée, indépendamment de la santé ou du niveau de vie. Synchronisation émotionnelle, interdépendance identitaire et contagion affective expliquent cette fusion psychologique qui traverse les frontières culturelles.

Pascal Neveu Go to Pascal Neveu page

Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).

