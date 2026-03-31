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Un automobiliste utilise une pompe à essence Gazol pour faire le plein de sa voiture dans une station-service à Marseille, le 10 mars 2026.
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MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

31 mars 2026

Chèque énergie : une réponse immédiate mais structurellement inefficace

Lundi matin, le gouvernement a annoncé le déploiement immédiat d’un chèque énergie destiné à près de 3,8 millions de foyers, pour un montant moyen de 153 euros. Au total, environ 600 millions d’euros seront mobilisés afin d’atténuer l’impact de la hausse des prix de l’énergie sur les ménages. En parallèle, un ensemble de mesures sectorielles ciblées a été présenté pour un coût d’environ 70 millions d’euros pour le mois d’avril.

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MOTS-CLES

chèque énergie , carburant , énergie , Moyen-Orient , Iran

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Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

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