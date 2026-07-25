TENDANCE RELIGIEUSE
25 juillet 2026
ChatGPT, nouveau conseiller spirituel ? Pourquoi l’intelligence artificielle séduit encore plus ceux qui…
On pourrait croire que les croyants se méfient davantage de l'intelligence artificielle lorsqu'il s'agit de questions morales ou spirituelles. C'est pourtant l'inverse : les études montrent qu'ils sont les plus enclins à solliciter ces outils dans leur quête de sens.
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THEMATIQUESReligion
Lionel Obadia, docteur en sociologie, est professeur d’anthropologie à l’université de Lyon. Il est titulaire d’une chaire de recherche senior « magie et technologies » à l’Institut de France. Actuellement, il mène des recherches sur la pensée magique et les croyances dans les technologies numériques, l’IA et les robots en Europe et dans le monde.
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Lionel Obadia, docteur en sociologie, est professeur d’anthropologie à l’université de Lyon. Il est titulaire d’une chaire de recherche senior « magie et technologies » à l’Institut de France. Actuellement, il mène des recherches sur la pensée magique et les croyances dans les technologies numériques, l’IA et les robots en Europe et dans le monde.