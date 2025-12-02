POLITIQUE
Marine Le Pen et Jordan Bardella chantent l'hymne national à l'issue d'une réunion de lancement de la campagne du RN pour les élections européennes, le 3 mars 2024.

© CHRISTOPHE SIMON / AFP

CAMPAGNE ELECTORALE

2 décembre 2025

Charte pour les municipales : le RN soigne ses forces… et ses faiblesses

À quelques mois des municipales, le Rassemblement national dévoile une nouvelle charte destinée à attirer des candidats non encartés et à renforcer son maillage territorial. Entre stratégie de notabilisation, quête d’alliances locales implicites et volonté d’apparaître comme la force dominante à droite, le RN tente de pallier son manque d’ancrage et d’élus locaux.

Paul Cébille
Paul Cébille Go to Paul Cébille page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Paul Cébille image
Paul Cébille

Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.

