Marine Le Pen et Jordan Bardella chantent l'hymne national à l'issue d'une réunion de lancement de la campagne du RN pour les élections européennes, le 3 mars 2024.
© CHRISTOPHE SIMON / AFP
CAMPAGNE ELECTORALE
2 décembre 2025
Charte pour les municipales : le RN soigne ses forces… et ses faiblesses
À quelques mois des municipales, le Rassemblement national dévoile une nouvelle charte destinée à attirer des candidats non encartés et à renforcer son maillage territorial. Entre stratégie de notabilisation, quête d’alliances locales implicites et volonté d’apparaître comme la force dominante à droite, le RN tente de pallier son manque d’ancrage et d’élus locaux.
5 min de lecture
Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.
