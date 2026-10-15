POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Chante et Tais-toi !" de Laurent Ruquier : le coming out en chansons
See image caption

ATLANTI-CULTURE

15 octobre 2026

"Chante et Tais-toi !" de Laurent Ruquier : le coming out en chansons

De : Laurent Ruquier Durée du spectacle : 1h45 Mise en scène : Anne Bourgeois Avec : Laurent Ruquier, Vincent Niclo, Marie Vincent, Emma Gamet et Caroline Bal Comédie des Champs-Élysées 15 avenue Montaigne 75008 Paris 01 53 23 99 19

Photo of Marie-Christine Chevallier Multon
Marie-Christine Chevallier Multon Go to Marie-Christine Chevallier Multon page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Laurent Ruquier , Comédie des Champs-Élysées , Anne Bourgeois , coming out

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Marie-Christine Chevallier Multon image
Marie-Christine Chevallier Multon

Marie-Christine Chevallier Multon est chroniqueuse pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 

Populaires

1Faux droits sociaux, vrais déficits : voilà ce que l’opération transparence de Bercy révèle de l’état du pays, et ce qu’elle cache encore
2Révélation sur le déficit caché : et le ministre du budget fit sonner la vraie heure de vérité
3Non, l’IA n’est pas l’ennemie des mathématiciens et des chercheurs (et voilà pourquoi)
4Sondages : la petite épicerie libérale Lisnard fait de l'ombre à l'hypermarché de droite généraliste Retailleau
5Derrière le malaise des lycéens, celui des profs : radioscopie d’un corps enseignant en pleine re/dé-composition
6Aubagne : peut-on légitimer la violence et s’étonner qu’elle soit utilisée ?
7Louise Montangon : « Qu'est-ce que ce pays qui accepte qu'une jeune étudiante comme moi soit obligée de fuir son université au seul motif qu'elle est de droite ? »