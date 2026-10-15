ATLANTI-CULTURE
15 octobre 2026
"Chante et Tais-toi !" de Laurent Ruquier : le coming out en chansons
De : Laurent Ruquier Durée du spectacle : 1h45 Mise en scène : Anne Bourgeois Avec : Laurent Ruquier, Vincent Niclo, Marie Vincent, Emma Gamet et Caroline Bal Comédie des Champs-Élysées 15 avenue Montaigne 75008 Paris 01 53 23 99 19
3 min de lecture
THEMATIQUESCulture
Marie-Christine Chevallier Multon est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Marie-Christine Chevallier Multon est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).