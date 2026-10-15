ATLANTI-CULTURE

"Chante et Tais-toi !" de Laurent Ruquier : le coming out en chansons

De : Laurent Ruquier Durée du spectacle : 1h45 Mise en scène : Anne Bourgeois Avec : Laurent Ruquier, Vincent Niclo, Marie Vincent, Emma Gamet et Caroline Bal Comédie des Champs-Élysées 15 avenue Montaigne 75008 Paris 01 53 23 99 19