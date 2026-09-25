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Le christianisme à la base de nos sociétés occidentales
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MINORITE INFLUENTE

25 septembre 2026

Chantal Delsol : « Les catholiques sont comme les trotskystes des années 68 », une minorité active qui doit apprendre à influencer plutôt qu'à dominer

En 1980, Jean-Paul II interpellait la France sur la fidélité à son héritage. Alors que la déchristianisation semble aujourd’hui achevée, la venue de Léon XIV offre un miroir singulier à notre société.

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MOTS-CLES

catholicisme , christianisme , France , société , religion , sécularisation , république , fin de vie , dignité humaine

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Chantal Delsol

Chantal Delsol est journaliste, philosophe,  écrivain, et historienne des idées politiques.

 