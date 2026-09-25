MINORITE INFLUENTE

Chantal Delsol : « Les catholiques sont comme les trotskystes des années 68 », une minorité active qui doit apprendre à influencer plutôt qu'à dominer

En 1980, Jean-Paul II interpellait la France sur la fidélité à son héritage. Alors que la déchristianisation semble aujourd’hui achevée, la venue de Léon XIV offre un miroir singulier à notre société.