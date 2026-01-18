©
Un tableau représentant Saint Augustin, par Philippe de Champaigne, issu de la collection du musée d’Art du comté de Los Angeles aux États-Unis.
Chantal Delsol : « Les enseignements de Saint Augustin sur l’effondrement de l’Empire romain éclairent notre présent »
Dans son dernier livre, Chantal Delsol mobilise la pensée de Saint Augustin pour analyser la crise de l’Occident contemporain. De l’effondrement de l’Empire romain aux bouleversements actuels - immigration, culpabilité postchrétienne, perte de la volonté impériale -, elle interroge les conditions d’une espérance lucide dans un monde en mutation. Chantal Delsol vient de publier "La Tragédie migratoire et la chute des empires. Saint Augustin et nous" aux éditions Odile Jacob.
Chantal Delsol, philosophe, membre de l'Institut, poursuit une oeuvre majeure à la croisée de la métaphysique et du politique. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages aux éditions du Cerf dont "Le Nouvel âge des pères" (2015), "Les pierres d'angles" (2014) et "L'âge de renoncement" (2011).
