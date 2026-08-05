CONTRADICTIONS EUROPEENNES

Ceuta révèle la vérité crue sur la crise migratoire en Europe

Les événements de Ceuta ont ravivé le débat européen sur la gestion des frontières, l’immigration et l’avenir de l’État-providence. Entre pression migratoire, souveraineté nationale et cohésion sociale, cette crise met en lumière les contradictions auxquelles l’Europe est confrontée.