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Des membres des forces d'infanterie « Regulares » de l'armée espagnole s'entretiennent avec un groupe de migrants près du poste-frontière de l'enclave espagnole de Ceuta, le 2 août 2026.
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CONTRADICTIONS EUROPEENNES

5 août 2026

Ceuta révèle la vérité crue sur la crise migratoire en Europe

Les événements de Ceuta ont ravivé le débat européen sur la gestion des frontières, l’immigration et l’avenir de l’État-providence. Entre pression migratoire, souveraineté nationale et cohésion sociale, cette crise met en lumière les contradictions auxquelles l’Europe est confrontée.

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MOTS-CLES

immigration , Ceuta , Etat de droit , liberté , législation , réformes , Espagne , europe , Union européenne , migrants , réfugiés , crise migratoire

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Ali Bordbar Jahantighi
Etudiant

Ali Bordbar Jahantighi est un étudiant et essayiste politique germano-iranien actuellement basé à New York.