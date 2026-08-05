CONTRADICTIONS EUROPEENNES
5 août 2026
Ceuta révèle la vérité crue sur la crise migratoire en Europe
Les événements de Ceuta ont ravivé le débat européen sur la gestion des frontières, l’immigration et l’avenir de l’État-providence. Entre pression migratoire, souveraineté nationale et cohésion sociale, cette crise met en lumière les contradictions auxquelles l’Europe est confrontée.
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A PROPOS DES AUTEURS
Ali Bordbar Jahantighi est un étudiant et essayiste politique germano-iranien actuellement basé à New York.
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A PROPOS DES AUTEURS
Ali Bordbar Jahantighi est un étudiant et essayiste politique germano-iranien actuellement basé à New York.