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Le président américain Donald Trump rencontre le prince héritier et Premier ministre du Royaume d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane dans le Bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, le 18 novembre 2025.
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TRUMPERA BIEN QUI TRUMPERA LE DERNIER

17 avril 2026

Cette nouvelle carte de la PAIX qui émerge de la guerre en Iran (et la France comme l’Europe sont complètement aux oubliettes…)

Drapeaux israélien et libanais côte à côte sur une grande chaîne nationale, conversation téléphonique entre les deux chefs d'État, engagement saoudien massif, Hezbollah marginalisé : en quelques semaines, la guerre en Iran a fait bouger des lignes que quarante ans de diplomatie n'avaient pas réussi à ébranler. Une nouvelle architecture régionale est en train de se dessiner sous supervision américaine — et la France, exclue des négociations, regarde passer le train de l'Histoire depuis le quai.

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MOTS-CLES

Liban , Israël , Etats-Unis , Arabie Saoudite , Guerre en Iran , Proche-Orient , accords

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce

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Dov Zerah
Ancien directeur général de l'AFD

Ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.

Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.