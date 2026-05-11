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Le directeur de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), Patrick Gerard, pose à l'entrée de l'école, le 30 août 2021 à Strasbourg, dans l'est de la France.
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ETAT PROFOND(EMENT ELISE)

11 mai 2026

Cette mentalité de l’Etat français qui plombe toutes nos chances de (re)devenir une super puissance économique

Une cyberattaque menée par un adolescent de 15 ans expose les données de millions de Français. La CNIL envisage d'infliger une amende à... l'État lui-même. Le symbole est cruel : la France est simultanément le plus grand collecteur de données souveraines d'Europe et l'un des acteurs les moins capables de les protéger.

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Alain d'Iribarne Go to Alain d'Iribarne page , Don Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page et Laurent Alexandre Go to Laurent Alexandre page

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MOTS-CLES

Etats Français , ENA , mines , Polytechnique , fuite de données , administration , principe de précaution , caste , hauts fonctionnaires , élite , juristes

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Alain d'Iribarne

Alain d'Iribarne est ancien directeur du département scientifique des SHS du CNRS et ancien administrateur de la FMSH. 

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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

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Laurent Alexandre

Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie. 

Vous pouvez suivre Laurent Alexandre sur son compe Twitter : @dr_l_alexandre

 