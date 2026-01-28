©
Le high intensity drinking est une pratique intégrée dans la vie quotidienne de nombreuses personnes.
HIGH INTENSITY DRINKING
28 janvier 2026
Cette manière de consommer de l’alcool chère aux quadras/quinquas aussi dangereuse que le binge drinking
Un phénomène moins médiatisé que le binge drinking est très en vogue chez les quadras et quinquagénaires, le high intensity drinking. Mais de quoi s'agit-il ?
4 min de lecture
THEMATIQUESSociété
Baptiste Bochet est fondateur de Colada, ateliers cocktails expérientiels autour du goût et de l'artisanat. Créateur de la marque de Rhums Navi. Auteur d'Inventez Vos Cocktails aux éditions Massin. Co-Auteur de Cocktails de palaces et d'hôtels de légende aux éditions Hachette. Ambassadeur du Cognac pour le Bureau National Interprofessionnel du Cognac.
Populaires
Baptiste Bochet est fondateur de Colada, ateliers cocktails expérientiels autour du goût et de l'artisanat. Créateur de la marque de Rhums Navi. Auteur d'Inventez Vos Cocktails aux éditions Massin. Co-Auteur de Cocktails de palaces et d'hôtels de légende aux éditions Hachette. Ambassadeur du Cognac pour le Bureau National Interprofessionnel du Cognac.