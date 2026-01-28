Cette manière de consommer de l’alcool chère aux quadras/quinquas aussi dangereuse que le binge drinking

Baptiste Bochet est fondateur de Colada, ateliers cocktails expérientiels autour du goût et de l'artisanat. Créateur de la marque de Rhums Navi. Auteur d'Inventez Vos Cocktails aux éditions Massin. Co-Auteur de Cocktails de palaces et d'hôtels de légende aux éditions Hachette. Ambassadeur du Cognac pour le Bureau National Interprofessionnel du Cognac.