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Des employés de Copy Lab préparent des ensembles de données pour l'IA et entraînent des avatars et des produits d'IA dans les bureaux de l'entreprise.
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DANGER CACHE

9 juin 2026

Cette IA fantôme qui s’installe au cœur de la vie des entreprises

68 % des salariés français utilisent des outils d'IA non approuvés par leur direction informatique. 42 % le font depuis un compte personnel. 9 % vont jusqu'à contourner une interdiction explicite de leur employeur. Le "shadow AI" n'est plus un phénomène marginal, c'est une réalité massive, silencieuse, et dont les entreprises sous-estiment encore les conséquences.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , shadow , entreprises , départements informatiques , Outils , chatGPT , autorisations , cybersécurité , données sensibles , études

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

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