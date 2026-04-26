PROGRAMME POUR 2027
26 avril 2026
Cette gauche française qui pense comme si la mondialisation et la technologie n’existaient pas
À l’heure où la mondialisation, la géopolitique, la révolution technologique et l’IA redessinent les rapports de puissance, une partie de la gauche française semble figée dans un logiciel économique hérité du XXe siècle. Entre stratégie électorale et déni des contraintes réelles, les propositions formulées interrogent sur la capacité de la gauche à gouverner dans un monde transformé.
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Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie.
Vous pouvez suivre Laurent Alexandre sur son compe Twitter : @dr_l_alexandre
Guillaume Kasbarian est député d'Eure-et-Loir du groupe Ensemble Pour la République et ancien ministre.
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Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie.
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Guillaume Kasbarian est député d'Eure-et-Loir du groupe Ensemble Pour la République et ancien ministre.