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Blurred backgroundLéa Balage el Mariky, Boris Vallaud, Yannick Jadot, Raphaël Glucksmann, Ronan Dantec, Olivier Faure et Bruno Rebelle réunis pour un débat organisé à Montreuil, le 11 avril 2026.
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PROGRAMME POUR 2027

26 avril 2026

Cette gauche française qui pense comme si la mondialisation et la technologie n’existaient pas

À l’heure où la mondialisation, la géopolitique, la révolution technologique et l’IA redessinent les rapports de puissance, une partie de la gauche française semble figée dans un logiciel économique hérité du XXe siècle. Entre stratégie électorale et déni des contraintes réelles, les propositions formulées interrogent sur la capacité de la gauche à gouverner dans un monde transformé.

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MOTS-CLES

gauche , Parti Socialiste , programme , innovations , entreprises , Intelligence Artificielle , IA , OpenAI , chatGPT , Deepseek , Chine , LFI , PS , la France insoumise , Jean-Luc Mélenchon , François Hollande , raphaël glucksmann , mesures , réformes

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurent Alexandre

Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie. 

Vous pouvez suivre Laurent Alexandre sur son compe Twitter : @dr_l_alexandre

 
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Guillaume Kasbarian

Guillaume Kasbarian est député d'Eure-et-Loir du groupe Ensemble Pour la République et ancien ministre. 

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