GUERRE DES (SOUS) ETOILES 2.0
26 avril 2026
Fini le rattrapage de l’Occident, la Chine fait un grand bond en avant dans la stratosphère
Avec le Morning Star-50, la Chine ne se contente plus de rattraper l’Occident. Pékin ouvre un nouveau front stratégique dans la stratosphère. Ces engins, capables de stationner pendant des mois au-dessus de zones clés, bouleversent les équilibres industriels, militaires et réglementaires.
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Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui Directeur Financier et Stratégique International d’une société de défense souveraine, et associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant prés de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie de défense souveraine.
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Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui Directeur Financier et Stratégique International d’une société de défense souveraine, et associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant prés de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie de défense souveraine.