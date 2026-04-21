TROMPERIE

21 avril 2026

Cette fausse maladie qui a trompé Internet… et ce qu'elle dit de nous

Il y a quelques années, personne n'avait entendu parler de la bixonimania. Puis, en 2024, un groupe de scientifiques a publié en ligne des résultats annonçant une maladie qu'ils affirmaient affecter les yeux après une utilisation de l'ordinateur. Cependant, les scientifiques l'avaient inventée — non seulement le travail, mais aussi les noms des auteurs, leurs affiliations, leurs lieux de travail et leurs sources de financement, dont l'Université de la Communauté de l'Anneau et la Triade Galactique.