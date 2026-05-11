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11 mai 2026

Cette faiblesse que Vladimir Poutine est désormais obligé d’assumer à ciel ouvert

Quarante-cinq minutes montre en main et un dispositif sécuritaire drastique : le traditionnel défilé militaire russe du 9 mai commémorant la victoire sur l'envahisseur nazi s'est déroulé cette année dans une atmosphère fébrile à Moscou. Le signe d'une guerre qui commence à échapper au maître du Kremlin ? Décryptage.