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Le président russe Vladimir Poutine assiste à une cérémonie de dépôt de fleurs sur la tombe du Soldat inconnu, près du mur du Kremlin, dans le centre de Moscou, le 9 mai 2026. La Russie célèbre le 81e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale.
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ATTENTION PLUIE DE DRONES

11 mai 2026

Cette faiblesse que Vladimir Poutine est désormais obligé d’assumer à ciel ouvert

Quarante-cinq minutes montre en main et un dispositif sécuritaire drastique : le traditionnel défilé militaire russe du 9 mai commémorant la victoire sur l'envahisseur nazi s'est déroulé cette année dans une atmosphère fébrile à Moscou. Le signe d'une guerre qui commence à échapper au maître du Kremlin ? Décryptage.

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MOTS-CLES

guerre en ukraine , Russie , défilé militaire , 9 mai , victoire sur le nazisme , Vladimir Poutine , drones , Kyiv , négociations , enlisement , frappes aériennes , tournant

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.