ATTENTION PLUIE DE DRONES
11 mai 2026
Cette faiblesse que Vladimir Poutine est désormais obligé d’assumer à ciel ouvert
Quarante-cinq minutes montre en main et un dispositif sécuritaire drastique : le traditionnel défilé militaire russe du 9 mai commémorant la victoire sur l'envahisseur nazi s'est déroulé cette année dans une atmosphère fébrile à Moscou. Le signe d'une guerre qui commence à échapper au maître du Kremlin ? Décryptage.
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A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
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Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.