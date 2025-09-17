Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 6 au 12 septembre

Politiqueil y a 2 heures
Le nouveau député de Reform UK, Danny Kruger, s’exprime lors d’une conférence de presse à Londres, le 15 septembre 2025.
Le nouveau député de Reform UK, Danny Kruger, s’exprime lors d’une conférence de presse à Londres, le 15 septembre 2025. © AFP or licensors
Crise des conservateurs britanniques

Cette discrète défection qui révèle à quel point le Parti conservateur britannique est en passe d’être dévitalisé par Reform UK

Dix mois après l’élection de Kemi Badenoch à sa tête, le Parti conservateur britannique s’enfonce dans la crise. Défaites électorales, sondages en berne, militants en fuite : la démission de Danny Kruger, intellectuel respecté de la droite, pour rallier Reform UK sonne comme un coup de tonnerre. Pour beaucoup, c’est le signe que la flamme du conservatisme a changé de camp et que les tories ne sont plus le foyer naturel des vrais conservateurs.

avec Nick Hallett
author imageNick Hallett

Nick Hallett est rédacteur adjoint pour The European Conservative. Il a précédemment travaillé comme journaliste pour Breitbart et pour The Catholic Herald.

Voir la bio »

Cette discrète défection qui révèle à quel point le Parti conservateur britannique est en passe d’être dévitalisé par Reform UK

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Société