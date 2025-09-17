Crise des conservateurs britanniques

Cette discrète défection qui révèle à quel point le Parti conservateur britannique est en passe d’être dévitalisé par Reform UK

Dix mois après l’élection de Kemi Badenoch à sa tête, le Parti conservateur britannique s’enfonce dans la crise. Défaites électorales, sondages en berne, militants en fuite : la démission de Danny Kruger, intellectuel respecté de la droite, pour rallier Reform UK sonne comme un coup de tonnerre. Pour beaucoup, c’est le signe que la flamme du conservatisme a changé de camp et que les tories ne sont plus le foyer naturel des vrais conservateurs.