Best-Of du 16 au 22 août

Franceil y a 9 heures
Vote du budget. (Image d'illustration)
© Reuters
Qui s’en soucie ?

Cette autre crise majeure qui se cache derrière celle du déficit budgétaire (et qui étrangle encore plus la France…)

La situation des finances publiques françaises ne s’explique pas uniquement par les dérives budgétaires pointées par le gouvernement. Avec plus de 5,8 millions d’agents et une masse salariale représentant 12,4 % du PIB, la fonction publique est un facteur central. Mais au-delà du coût, c’est la logique bureaucratique elle-même qui interroge : silos, doublons, empilements administratifs et missions mal définies diluent l’efficacité de la dépense. Faut-il couper dans les effectifs ou refonder le management de l’action publique pour transformer réellement chaque euro investi ?

avec Christophe DauniqueetCharles Reviens
author imageChristophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en management, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://christophe-daunique.medium.com/).

author imageCharles Reviens

Charles Reviens est ancien haut fonctionnaire, spécialiste de la comparaison internationale des politiques publiques.

