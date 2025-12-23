©
Bien qu'il ne représente qu'environ 3 % des cancers aux États-Unis, il est l'un des plus mortels et se dirige vers un triste record : d'ici 2030, il devrait être la première cause de mortalité par cancer aux États-Unis, à l'exception du cancer du poumon.
AVANCEES MEDICALES
23 décembre 2025
Ces vrais progrès réalisés par la médecine en 2025 dans le traitement des cancers du pancréas
De meilleurs résultats pourraient être obtenus grâce à de nouveaux médicaments, des stratégies pour stimuler le système immunitaire et une meilleure capacité à identifier la maladie à un stade précoce.
