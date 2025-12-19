©
PATRIOTISME A GEOMETRIE VARIABLE
19 décembre 2025
Ces valeurs européennes qui deviennent soudainement à la carte (nationale)
Des règles climatiques à la politique migratoire, l’Union européenne revient discrètement sur des positions longtemps présentées comme intangibles. Ces reculs successifs mettent en lumière une réalité moins idéologique qu’il n’y paraît : à Bruxelles, ce sont souvent les rapports de force, plus que les principes, qui déterminent les décisions finales.
