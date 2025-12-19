POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le parlement européen.

©

Le parlement européen.

PATRIOTISME A GEOMETRIE VARIABLE

19 décembre 2025

Ces valeurs européennes qui deviennent soudainement à la carte (nationale)

Des règles climatiques à la politique migratoire, l’Union européenne revient discrètement sur des positions longtemps présentées comme intangibles. Ces reculs successifs mettent en lumière une réalité moins idéologique qu’il n’y paraît : à Bruxelles, ce sont souvent les rapports de force, plus que les principes, qui déterminent les décisions finales.

Photo of Lauren Smith
Lauren Smith Go to Lauren Smith page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Union Européenne , Commission , valeurs , pays , Etats

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Lauren Smith image
Lauren Smith

Lauren Smith est chroniqueuse à Londres pour europeanconservative.com

Populaires

1Mercosur : mais pourquoi la France est-elle incapable de comprendre que l’Amérique du Sud est le principal continent à pouvoir être un vrai allié économique ?
2Derrière le succès du lancement d'Ariane 6, le retard accumulé grandissant par l’Europe dans la course à l’espace
3Et si les différences d’espérance de vie entre riches et pauvres étaient surtout le produit de choix individuels plus que celui de discriminations sociales ?
4Un an après sa réélection, Donald Trump a réussi à provoquer un véritable boom industriel. En Chine…
5Ces opérations d’espionnage qui se multiplient en France
6Commission sur l’entrisme islamiste : à la France insoumise, c’est journée portes ouvertes
7Financé par tous, cru par personne ? Le gros malaise de l’audiovisuel public en Commission d’enquête parlementaire