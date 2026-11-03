AVERTISSEUR PUISSANT
3 novembre 2026
Ces surprenantes explications que la science de la douleur offre sur la cause de nos maux
Lorsque vous mettez le pied dans un lac glacé, il serait agréable que votre corps vous avertisse d’un préjudice possible par un message poli : « Vos pieds pourraient être en danger. Voudriez-vous bien envisager de ressortir ? »
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THEMATIQUESSciences
Professeur de soins musculo-squelettiques intégrés et directeur du Centre de recherche sur la douleur et l'intervention active, Université des sciences de la santé, Southampton
Michael Thacker est professeur de douleur et de réadaptation au RCSI. Il est considéré comme une autorité mondiale dans le domaine des mécanismes de la douleur clinique. Ses travaux sont largement publiés dans la presse scientifique, clinique et grand public.
Docteur en médecine ; Maître de conférences en anatomie, Université des sciences de la santé
Professeur de soins musculo-squelettiques intégrés et directeur du Centre de recherche sur la douleur et l'intervention active, Université des sciences de la santé, Southampton
Michael Thacker est professeur de douleur et de réadaptation au RCSI. Il est considéré comme une autorité mondiale dans le domaine des mécanismes de la douleur clinique. Ses travaux sont largement publiés dans la presse scientifique, clinique et grand public.
Docteur en médecine ; Maître de conférences en anatomie, Université des sciences de la santé