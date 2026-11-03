POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLa manipulation médicale autour de la douleur gynécologique chronique est un problème sociétal complexe
See image caption
See copyright

AVERTISSEUR PUISSANT

3 novembre 2026

Ces surprenantes explications que la science de la douleur offre sur la cause de nos maux

Lorsque vous mettez le pied dans un lac glacé, il serait agréable que votre corps vous avertisse d’un préjudice possible par un message poli : « Vos pieds pourraient être en danger. Voudriez-vous bien envisager de ressortir ? »

Photo of Dave Newell
Photo of Michael Thacker
Photo of Solomon Segal
Dave Newell Go to Dave Newell page , Michael Thacker Go to Michael Thacker pageetSolomon Segal Go to Solomon Segal page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

douleur , Douleurs dorsales , perception , Système nerveux

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
Dave Newell image
Dave Newell

Professeur de soins musculo-squelettiques intégrés et directeur du Centre de recherche sur la douleur et l'intervention active, Université des sciences de la santé, Southampton

Michael Thacker image
Michael Thacker

Michael Thacker est professeur de douleur et de réadaptation au RCSI. Il est considéré comme une autorité mondiale dans le domaine des mécanismes de la douleur clinique. Ses travaux sont largement publiés dans la presse scientifique, clinique et grand public.

Solomon Segal image
Solomon Segal

Docteur en médecine ; Maître de conférences en anatomie, Université des sciences de la santé

Populaires

1Palm Beach County : une dashcam filme le crash mortel d’un jet privé, neuf morts
2Agirc-Arrco : derrière la réputation de bonne gestion, les failles d’un système paritaire à bout de souffle
3Présidentielle 2027 : ces 9 signaux faibles détectables dans les sondages
4Loi Devaquet, CPE, CIP… ces réformes torpillées par les élèves du passé au détriment de ceux d’aujourd’hui
5Mais pourquoi laisse-t-on le Syndicat de la magistrature porter atteinte à la séparation des pouvoirs ?
6Public voit Kylian M’Bappé largué par Ester Exposito, Closer Marc Lavoine & Adriana Karembeu bientôt mariés; Jennifer Lawrence se ruine la face, Jack Nicholson traine en savates; Georges Clooney & Brad Pitt s’embrouillent, Taylor Swift oscar-magouille
7Vie trop chère malgré la hausse du PIB par habitant ? Ces choses que vos parents pouvaient se payer sans problème mais pour lesquelles vous peinez aujourd’hui