Répression

Ces opposants que le régime pakistanais traque en Europe dans l’indifférence relative des autorités des pays concernés

Enlèvements, tortures, assassinats : le Pakistan réprime ses opposants à l’intérieur du pays mais aussi bien au-delà de ses frontières. Journalistes et militants exilés en Europe ou en Amérique du Nord affirment être surveillés, intimidés ou attaqués par l’ISI, tandis que plusieurs morts suspectes, de Karima Baloch à Sajid Hussain, renforcent les soupçons. Une répression transnationale qui interroge sur la capacité des démocraties occidentales à protéger sur leur sol les voix critiques d’un régime militaire autoritaire.