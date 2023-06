Ces nouveaux problèmes apparus dans les pays ayant décidé de légaliser le cannabis

La légalisation du cannabis a eu de nombreux effets négatifs à travers le monde.

Benoît Gomis est chercheur, enseignant et consultant sur le trafic illicite (de drogues licites et illicites) et le terrorisme. Il est consultant en recherche auprès du Groupe de recherche sur la lutte contre le tabac de l'Université de Bath, où il étudie le commerce illicite du tabac et l'industrie du tabac. Il est également chargé de cours à la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto, où il enseigne des cours de deuxième cycle sur le « commerce illicite de drogues », « Recherche sur le terrorisme », « Terrorisme et contre-terrorisme en Europe occidentale », et supervise Capstone Projets, des séminaires sur la sécurité globale. À titre indépendant, il travaille avec un certain nombre d'organisations, notamment des gouvernements, des groupes de réflexion, des ONG, des entreprises et des universités. Benoît est chercheur associé au programme de sécurité internationale de Chatham House et contribue fréquemment à Jane's Intelligence Review, World Politics Review et Tobacco Tactics.

Atlantico : Vous avez récemment publié un article : Corporate Complicity in Illicit Trade Is Undermining Cannabis Legalization. Quels sont les effets secondaires les plus dommageables que vous ayez constatés dans le monde suite à la légalisation du cannabis ?

Benoît Gomis :L'une des principales stratégies commerciales utilisées par les compagnies de tabac au cours des dernières décennies est la contrebande, c'est-à-dire compter sur des intermédiaires pour faire passer leurs propres produits en contrebande dans le monde entier afin d'échapper aux impôts, d'augmenter leurs revenus et leurs bénéfices, ou d'opérer sur des marchés protégés par des sanctions ou d'autres barrières. Plus récemment, British American Tobacco a plaidé coupable en avril de contournement des sanctions et de fraude bancaire à la suite d'une enquête pénale menée par les autorités américaines et a accepté de payer une amende de 630 millions de dollars. Entre 2007 et 2017, BAT avait utilisé un intermédiaire en Corée du Nord pour continuer à opérer dans le pays malgré les sanctions. Nous avons vu des signes dans diverses parties de l'industrie naissante du cannabis. Certains des mêmes problèmes y émergent également. Le commerce illicite - de tabac, de cannabis ou d'autres produits - sape les cadres réglementaires et l'état de droit, alimente la corruption, réduit les recettes fiscales et fournit des produits moins chers et non réglementés, ce qui est particulièrement préjudiciable aux personnes les plus jeunes et les plus pauvres.

Comment les entreprises deviennent-elles complices de commerces illicites ? S'agit-il d'actions conscientes ou inconscientes ?

Dans une économie réglementée, un produit du cannabis peut devenir illégal à différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement. Au stade de la production, les fabricants agréés peuvent ne pas déclarer une partie de leur production (pour échapper aux taxes et contourner d'autres exigences sanitaires) ou introduire des produits illégaux dans la chaîne d'approvisionnement légale. Au niveau de la distribution en gros, les produits fabriqués légalement peuvent être détournés vers des marchés illégaux, soit au niveau national, soit à l'étranger. Au stade de la vente au détail, les magasins peuvent vendre des produits illégaux, ou des produits légaux peuvent être distribués par des détaillants non agréés. La collusion des entreprises avec le commerce illicite peut aller de l'implication directe (une stratégie claire et intentionnelle) à la complicité (les fabricants s'appuyant sur des distributeurs connus pour être impliqués dans des activités illégales) ou à l'incapacité de contrôler leurs chaînes d'approvisionnement.

Cette collusion est-elle la raison pour laquelle la légalisation n'a pas tué les marchés illégaux ?

Cela en fait partie, en plus des marchés légaux qui ne parviennent pas à répondre à la demande (bien que le Canada ait un problème d'offre excédentaire) ou à atteindre les habitants de certaines communautés (par exemple, les zones rurales éloignées), les marchés illégaux offrant une plus large gamme de produits, les écarts de prix et de qualité, et les groupes criminels organisés et les petits acteurs exploitant cette phase de transition. Il est bien sûr irréaliste de s'attendre à ce que les marchés illégaux disparaissent complètement, mais les autorités des juridictions où le cannabis est devenu légal s'attendaient généralement à ce que les marchés illégaux diminuent plus rapidement que ce que nous avons vu.

Cela signifie-t-il que la légalisation du cannabis est une mauvaise idée ? Si non, que faut-il faire pour éviter ces problèmes ?

La légalisation du cannabis a du sens. L'interdiction a créé toutes sortes de préjudices dans le monde, y compris la stigmatisation des utilisateurs, les forces de l'ordre ciblant de manière disproportionnée les communautés racialisées et l'incarcération de masse. Mais les cadres réglementaires ne naissent pas égaux, et un modèle de laissez-faire commercialisé est sans doute le pire à notre disposition. Cela donne trop de pouvoir aux entreprises et nous avons vu, à travers les expériences du tabac, de l'alcool et de la pharmacie, à quel point cela peut être dommageable pour la santé publique, le développement durable et la bonne gouvernance. Les grandes sociétés de cannabis imitent déjà une partie de ce livre de jeu, notamment en poussant les gouvernements à sévir contre les petits concurrents, en finançant des recherches qui correspondent à leurs propres intérêts commerciaux et de réputation, ou en exploitant les cultivateurs de cannabis traditionnels dans les pays à faible revenu et en faisant pression contre la santé publique. réglementations orientées et en faveur de réglementations plus favorables à l'industrie. Il ne doit pas en être ainsi. Nous avons de meilleurs modèles à notre disposition. Des coopératives de culture familiale à petite échelle et à but non lucratif ont fonctionné de manière informelle en Espagne et formellement en Uruguay. Les monopoles d'État sur la vente au détail (par exemple au Québec) ou sur la production et la distribution (par exemple en Uruguay) peuvent prévenir les risques d'accaparement et de monopolisation des entreprises. Les programmes d'équité lancés dans certains États américains peuvent garantir des conditions de concurrence plus équitables pour les petites entreprises et faciliter la participation des communautés affectées négativement sur de nouveaux marchés, tandis que les principes du commerce équitable et du développement durable - bien établis dans d'autres entreprises agroalimentaires internationales - peuvent être intégré dans le commerce international émergent pour protéger les intérêts des cultivateurs de cannabis traditionnels dans les pays du Sud. De meilleurs systèmes de traçabilité peuvent empêcher le détournement du marché légal vers des chaînes d'approvisionnement illégales.

Une étude danoise à grande échelle montre un lien entre la consommation intensive et les troubles schizophréniques. Doit-elle nous obliger à reconsidérer la légalisation ?

La légalisation, si elle est bien faite - par le biais de modèles peu commercialisés, peut aider à contrôler la qualité, la puissance et la quantité des substances fabriquées et distribuées au public, et qui peut produire, distribuer et acheter ces produits. Cela élimine également la stigmatisation entourant la consommation et peut ainsi nous aider à éduquer le public sur les méfaits et les avantages du cannabis et à mettre en place des programmes de traitement efficaces.