PROJECTION 2026

8 janvier 2026

Ces lueurs d’espoir qui flottent sur un paysage d’inquiétudes pour 2026

À l’aube de 2026, entre conflits persistants, bouleversements technologiques et incertitudes économiques, l’avenir reste ouvert. Refuser l’extrapolation mécanique du présent pour explorer des points d’inflexion possibles devient un exercice indispensable de lucidité collective.