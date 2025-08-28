Ergonomie

Ces instruments qui handicapent les femmes chirurgiens dans les opérations parce que conçus exclusivement pour des hommes

Douleurs aux poignets, crainte de séquelles articulaires, fatigue accrue : de nombreuses chirurgiennes témoignent de la difficulté d’utiliser des instruments pensés pour une morphologie masculine. Ce biais de conception, hérité de décennies de données incomplètes, pèse non seulement sur leur santé et leur carrière, mais aussi sur la sécurité des patients. Grâce aux nouvelles technologies de mesure et de modélisation, chercheurs et ingénieurs commencent à repenser la conception des dispositifs cardiovasculaires pour les adapter à la diversité réelle du corps médical.