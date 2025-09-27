Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 20 au 26 septembre

Santéil y a 4 heures
© Reuters
Folie esthétique

Ces gens qui se font délibérément casser les jambes par des médecins

L’allongement chirurgical des jambes, mis au point dans les années 1950 pour corriger fractures et malformations, devient une tendance esthétique mondiale. Aux États-Unis, en Europe ou en Asie, des cliniques proposent cette opération à prix d’or, promettant jusqu’à 15 centimètres de gain. Mais derrière la promesse, la réalité est brutale : os fracturés, nerfs fragilisés, douleurs chroniques, convalescence interminable et séquelles possibles. Une technique salvatrice pour certains patients, mais une épreuve aux bénéfices incertains pour ceux qui cherchent seulement à grandir.

avec Michelle Spear
Michelle Spear

Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.

