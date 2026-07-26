GREEN
26 juillet 2026
Ces forêts pour lesquelles un incendie n’est pas forcément une catastrophe écologique… et celles pour lesquelles ça l’est
Souvent perçu comme un fléau, le feu joue pourtant un rôle essentiel dans l'équilibre de certains écosystèmes. Encore faut-il distinguer les incendies naturels, capables de régénérer les forêts, des mégafeux, qui détruisent désormais durablement les milieux sous l'effet du changement climatique et de l'accumulation de combustible.
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MOTS-CLESincendies , feux de forêt , environnement , biodiversité , urbanisation , paysages , la France
THEMATIQUESEnvironnement
A PROPOS DES AUTEURS
Ingénieur de Recherche Écologie des Forêts Méditerranéennes à Avignon
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