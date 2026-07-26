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Blurred backgroundCette photographie diffusée par le caporal-chef Damien Rembert du Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33), prise le 24 juillet 2026, montre des pompiers français tentant de maîtriser l'incendie de forêt entre Saumos et Sainte-Hélène, au nord-ouest de Bordeaux, dans le département de la Gironde. Un incendie de forêt qualifié d'« inédit » qui ravage le sud-ouest de la France se dirige vers Bordeaux, a indiqué un responsable le 24 juillet 2026. Plus de 140 000 personnes ont été évacuées et 22 000 hectares ont déjà été détruits par les flammes. Au cours de la nuit du 24 au 25 juillet, l'incendie a continué de progresser dans les Landes et surtout en Gironde, où les autorités s'inquiètent désormais pour Bordeaux et ont annoncé de nouvelles évacuations concernant plusieurs dizaines de milliers de personnes. (Image d'illustration)
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GREEN

26 juillet 2026

Ces forêts pour lesquelles un incendie n’est pas forcément une catastrophe écologique… et celles pour lesquelles ça l’est

Souvent perçu comme un fléau, le feu joue pourtant un rôle essentiel dans l'équilibre de certains écosystèmes. Encore faut-il distinguer les incendies naturels, capables de régénérer les forêts, des mégafeux, qui détruisent désormais durablement les milieux sous l'effet du changement climatique et de l'accumulation de combustible.

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MOTS-CLES

incendies , feux de forêt , environnement , biodiversité , urbanisation , paysages , la France

THEMATIQUES

Environnement
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Eric Rigolot

Ingénieur de Recherche Écologie des Forêts Méditerranéennes à Avignon

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