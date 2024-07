Biais idéologiques

Ces études universitaires françaises qui ne mènent à rien (d’autre que de satisfaire des lubies militantes)

A Sciences Po Rennes, un master « générations futures et transitions juridiques » propose des cours sur la décolonisation de la pensée et des institutions, sur l’éco-féminisme et sur le droit du climat. Quelle est l’ampleur des formations militantes à l’échelle du pays au sein du monde universitaire ?