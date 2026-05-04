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Cette photographie montre une figurine devant le logo de la société américaine de recherche et de sécurité en intelligence artificielle Anthropic, le 13 février 2026.
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GACHIS HUMAIN

4 mai 2026

Ces entreprises où l’IA coûte plus cher que des salariés pour faire un travail équivalent

L'IA devait réduire les coûts, automatiser les tâches, libérer la productivité. Dans les faits, certaines entreprises dépensent aujourd'hui davantage pour leurs outils d'intelligence artificielle que pour les salariés qu'ils étaient censés remplacer. Infrastructure, cloud, tokens, maintenance, supervision humaine : la facture réelle de l'IA a été massivement sous-estimée — et le paradoxe de Solow est peut-être en train de se rejouer sous nos yeux.

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tech , IA , Intelligence Artificielle , bulle , productivité , employés , automatisation , tâches , Economie , entreprises , désillusion , promesses

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Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

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