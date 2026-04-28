INFLURAGEURS

28 avril 2026

Ces entrepreneurs du conflit qui enflamment les débats politiques américains ET français

Cinq tentatives d'assassinat contre Donald Trump, des théories complotistes qui fleurissent à gauche, une presse qui dramatise pour survivre, des algorithmes qui récompensent l'outrance : la démocratie américaine semble engagée dans une spirale dont personne ne maîtrise vraiment le point de rupture. Un constat que dépasse les États-Unis et peint époque où la colère est devenue le carburant politique universel, et où les "entrepreneurs du conflit" prospèrent sur les décombres de la confiance institutionnelle.