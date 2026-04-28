INFLURAGEURS
28 avril 2026
Ces entrepreneurs du conflit qui enflamment les débats politiques américains ET français
Cinq tentatives d'assassinat contre Donald Trump, des théories complotistes qui fleurissent à gauche, une presse qui dramatise pour survivre, des algorithmes qui récompensent l'outrance : la démocratie américaine semble engagée dans une spirale dont personne ne maîtrise vraiment le point de rupture. Un constat que dépasse les États-Unis et peint époque où la colère est devenue le carburant politique universel, et où les "entrepreneurs du conflit" prospèrent sur les décombres de la confiance institutionnelle.
10 min de lecture
Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.
Ophélie Roque est professeure de français. Elle a publié "Antisèches d'une prof" aux éditions Les Presses de la Cité.
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Ophélie Roque est professeure de français. Elle a publié "Antisèches d'une prof" aux éditions Les Presses de la Cité.