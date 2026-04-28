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Le président américain Donald Trump s’exprime lors d’une réunion bilatérale avec le Premier ministre britannique Keir Starmer au Trump Turnberry Golf Courses, à Turnberry, dans le sud-ouest de l’Écosse, le 28 juillet 2025. (Image d'illustration)
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INFLURAGEURS

28 avril 2026

Ces entrepreneurs du conflit qui enflamment les débats politiques américains ET français

Cinq tentatives d'assassinat contre Donald Trump, des théories complotistes qui fleurissent à gauche, une presse qui dramatise pour survivre, des algorithmes qui récompensent l'outrance : la démocratie américaine semble engagée dans une spirale dont personne ne maîtrise vraiment le point de rupture. Un constat que dépasse les États-Unis et peint époque où la colère est devenue le carburant politique universel, et où les "entrepreneurs du conflit" prospèrent sur les décombres de la confiance institutionnelle.

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MOTS-CLES

Entrepreneurs de la colère , réseaux sociaux , engagement , violence politique , algorithmes , médias , polarisation , démocratie entravée , audience , malaise social

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Vincent Tournier

Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.

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Ophélie Roque

Ophélie Roque est professeure de français. Elle a publié "Antisèches d'une prof" aux éditions Les Presses de la Cité.

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