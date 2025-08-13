Europeil y a 7 heures
Piliers
Ces élites qui construisent l’Europe sur des mensonges pseudo vertueux
Un an après 2024, la fracture entre l’Europe officielle et l’autre Europe s’élargit: polémique des affiches de Cologne, vote de confort pour Ursula von der Leyen grâce aux centristes, à la gauche et aux Verts, diabolisation des opposants qualifiés d’« extrémistes ». Pour beaucoup, le pouvoir demande d’ignorer « l’évidence de nos yeux et de nos oreilles », à la manière d’Orwell, tandis que fermiers et travailleurs expriment aux urnes et sur le terrain leur défiance. La demande est claire: cesser les « bons mensonges » et affronter les vérités dures qui bousculent la vie de millions d’Européens.