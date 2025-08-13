Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 2 au 8 août

Europeil y a 7 heures
Drapeau de l'Union européenne. (Image d'illustration)
Drapeau de l'Union européenne. (Image d'illustration) © Reuters
Piliers

Ces élites qui construisent l’Europe sur des mensonges pseudo vertueux

Un an après 2024, la fracture entre l’Europe officielle et l’autre Europe s’élargit: polémique des affiches de Cologne, vote de confort pour Ursula von der Leyen grâce aux centristes, à la gauche et aux Verts, diabolisation des opposants qualifiés d’« extrémistes ». Pour beaucoup, le pouvoir demande d’ignorer « l’évidence de nos yeux et de nos oreilles », à la manière d’Orwell, tandis que fermiers et travailleurs expriment aux urnes et sur le terrain leur défiance. La demande est claire: cesser les « bons mensonges » et affronter les vérités dures qui bousculent la vie de millions d’Européens.

avec Mick Hume
author imageMick Hume

Mick Hume est un journaliste et auteur anglais basé à Londres. Il a été le rédacteur en chef du magazine Living Marxism à partir de 1988, et le rédacteur en chef de spiked-online.com à partir de 2001. Il a été chroniqueur au Times (Londres) pendant 10 ans. Aujourd'hui, il écrit pour The European Conservative, Spiked, The Daily Mail et The Sun. Il est l'auteur, entre autres, de Revolting ! How the Establishment are Undermining Democracy and What They're Afraid Of (2017) et Trigger Warning : is the Fear of Being Offensive Killing Free Speech ? (2016), tous deux publiés par Harper Collins.

Voir la bio

