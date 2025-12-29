©
Ashley Frawley : "L'Union européenne est de plus en plus convaincue que ses politiques sont inefficaces et que le problème ne réside pas dans ces politiques, mais dans le comportement des citoyens"
29 décembre 2025
Ces élites européennes qui préfèrent penser que les citoyens sont le problème, jamais les politiques mises en œuvre
L’éducation est devenue l’un des principaux champs de bataille idéologiques du monde occidental, et particulièrement au sein de l’Union européenne. Bien que les traités européens reconnaissent l’éducation comme une compétence nationale, Bruxelles a développé ces dernières années un système de programmes, de financements et de partenariats avec des ONG de plus en plus sophistiqué, visant à exercer une influence directe sur ce qui se passe dans les salles de classe, notamment en matière d’identité, de genre et de sexualité.
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
