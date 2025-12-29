« BONNES PRATIQUES »

Ces élites européennes qui préfèrent penser que les citoyens sont le problème, jamais les politiques mises en œuvre

L’éducation est devenue l’un des principaux champs de bataille idéologiques du monde occidental, et particulièrement au sein de l’Union européenne. Bien que les traités européens reconnaissent l’éducation comme une compétence nationale, Bruxelles a développé ces dernières années un système de programmes, de financements et de partenariats avec des ONG de plus en plus sophistiqué, visant à exercer une influence directe sur ce qui se passe dans les salles de classe, notamment en matière d’identité, de genre et de sexualité.