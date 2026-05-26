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Le ministre de l'Intérieur, Laurent Núñez, lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 31 mars 2026.
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CRIMINOLOGIE

26 mai 2026

Ces critiques qui irritent plus le ministre de l’Intérieur que la réalité subie par les Français

Dans "La Tribune-Dimanche" du 17 mai, M. Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, nous fait une grosse colère "J'en ai assez, s'écrie-t-il, de ces gens qui disent que c'est le chaos... Ces in-compétents n'y connaissent rien". Car il se décarcasse, M. Nuñez : "On a démantelé beaucoup de réseaux... On ne cesse d'interpeller des personnes, de saisir des stupéfiants".

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MOTS-CLES

Laurent Nuñez , crimes , Insécurité , gangs , trafic , ministre de l'intérieur

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A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 