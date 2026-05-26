CRIMINOLOGIE
26 mai 2026
Ces critiques qui irritent plus le ministre de l’Intérieur que la réalité subie par les Français
Dans "La Tribune-Dimanche" du 17 mai, M. Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, nous fait une grosse colère "J'en ai assez, s'écrie-t-il, de ces gens qui disent que c'est le chaos... Ces in-compétents n'y connaissent rien". Car il se décarcasse, M. Nuñez : "On a démantelé beaucoup de réseaux... On ne cesse d'interpeller des personnes, de saisir des stupéfiants".
3 min de lecture
THEMATIQUESFaits divers
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Populaires
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.