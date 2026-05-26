CRIMINOLOGIE

26 mai 2026

Ces critiques qui irritent plus le ministre de l’Intérieur que la réalité subie par les Français

Dans "La Tribune-Dimanche" du 17 mai, M. Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, nous fait une grosse colère "J'en ai assez, s'écrie-t-il, de ces gens qui disent que c'est le chaos... Ces in-compétents n'y connaissent rien". Car il se décarcasse, M. Nuñez : "On a démantelé beaucoup de réseaux... On ne cesse d'interpeller des personnes, de saisir des stupéfiants".