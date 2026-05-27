SOUVERAINETE EDITORIALE
27 mai 2026
"Céleste", l’agent IA qui part en guerre contre la désinformation scientifique
Ni robot-journaliste ni simple assistant, "Céleste" incarne une troisième voie : celle d'une IA au service du lien entre un média et ses lecteurs. Les Électrons Libres en font le pari avec Mistral AI.
10 min de lecture
MOTS-CLESIA , Open Ai , business , entreprises , média
THEMATIQUESTech & IA
Benjamin Sire est journaliste et éditorialiste, rédacteur en chef des Électrons libres, chroniqueur à Franc-Tireur, auteur de « La drogue au pouvoir », Éditions du Cerf, à paraître en 2026. Correspondant à Paris de la chaîne TVA Nouvelles (Montréal). Également ingénieur du son, compositeur et producteur de musique sous le nom de E-Riser. Vice-Président de l’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC).
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Benjamin Sire est journaliste et éditorialiste, rédacteur en chef des Électrons libres, chroniqueur à Franc-Tireur, auteur de « La drogue au pouvoir », Éditions du Cerf, à paraître en 2026. Correspondant à Paris de la chaîne TVA Nouvelles (Montréal). Également ingénieur du son, compositeur et producteur de musique sous le nom de E-Riser. Vice-Président de l’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC).