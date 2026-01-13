POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundCe montage photo montre le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, et le président américain Donald Trump.

©

Ce montage photo montre le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, et le président américain Donald Trump.

GUERRE OUVERTE

13 janvier 2026

Ce qui se joue vraiment dans la guerre ouverte entre Trump et Powell, le patron de la Fed

Le président de la banque centrale des États-Unis, Jerome Powell, s'est mué ces derniers mois en l'une des rares figures à résister aux assauts de Donald Trump.

Photo of Don Diego De La Vega
Photo of Jean-Eric Branaa
Don Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page et Jean-Eric Branaa Go to Jean-Eric Branaa page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Etats-Unis , Donald Trump , Jerome Powell , Fed , banque fédérale américaine , conflit , taux directeurs

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Don Diego De La Vega image
Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

Jean-Eric Branaa image
Jean-Eric Branaa
Spécialiste des Etats-Unis - IRIS

Jean-Eric Branaa est spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l’université Assas-Paris II. Il est chercheur au centre Thucydide. Son dernier livre s'intitule Kamala Harris, l'Amérique du futur (Nouveau Monde éditions, collection Chronos, poche, 2024). Il est également l'auteur de Hillary, une présidente des Etats-Unis (Eyrolles, 2015), Qui veut la peau du Parti républicain ? L’incroyable Donald Trump (Passy, 2016), Trumpland, portrait d'une Amérique divisée (Privat, 2017), 1968: Quand l'Amérique gronde (Privat, 2018), Et s’il gagnait encore ? (VA éditions, 2018), Joe Biden : le 3e mandat de Barack Obama (VA éditions, 2019), la biographie de Joe Biden (Nouveau Monde, 2020) et Géopolitique des Etats-Unis (Puf, 2022). 

Populaires

1Et l’impact des tarifs Trump sur la réindustrialisation de l’Amérique est… exactement celui qu’on pouvait attendre
2BP et Shell se retirent du marché des énergies renouvelables après y avoir perdu des milliards et voilà ce que ça révèle des discours officiels sur la transition énergétique
3Taxe carbone européenne : à peine entrée en vigueur le 1er janvier que Paris et Rome bataillent pour des dérogations
4Le Conseil d’Etat valide l’usage de l’orthographe inclusive sans que personne ne lui ait jamais donné la légitimité pour le faire
5« Spectacle de merde » : pour The Economist, la paralysie budgétaire de la France résume « l’ineptie collective de sa classe politique »
6Déni de révolte des Iraniens : la fin de l’Histoire (telle que l’imagine la gauche) n’aura pas lieu
7Pourquoi la chute du régime iranien pourrait avoir une résonance au moins égale à celle du mur de Berlin