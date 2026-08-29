MIRAGE ?
29 août 2026
Ce que Poutine veut des BRICS
Présentés par le Kremlin comme le moteur d’un nouvel ordre multipolaire, les BRICS offrent surtout à la Russie une vitrine diplomatique. Leurs avancées concrètes restent limitées par les intérêts divergents de leurs principaux membres.
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MOTS-CLESBRICS , Vladimir Poutine , Russie , géopolitique
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Anton Barbashin est Directeur de la rédaction de Riddle et analyste politique.
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