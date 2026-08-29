POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Vladimir Poutine. (Image d'illustration).
See image caption
See copyright

MIRAGE ?

29 août 2026

Ce que Poutine veut des BRICS

Présentés par le Kremlin comme le moteur d’un nouvel ordre multipolaire, les BRICS offrent surtout à la Russie une vitrine diplomatique. Leurs avancées concrètes restent limitées par les intérêts divergents de leurs principaux membres.

Photo of Anton Barbashin
Anton Barbashin Go to Anton Barbashin page

11 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

BRICS , Vladimir Poutine , Russie , géopolitique

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Anton Barbashin image
Anton Barbashin

Anton Barbashin est Directeur de la rédaction de Riddle et analyste politique.