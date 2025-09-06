L’ombre de la censure

Ce que les nouveaux Twitter Files révèlent sur les sombres manoeuvres de la France pour restreindre la liberté d'expression sur Internet

Le dernier volet des Twitter Files révèle que la France a déployé, sous Emmanuel Macron, un dispositif de censure en ligne très proche de celui mis en œuvre aux États-Unis. Avec l’appui d’ONG et parfois en dehors de tout cadre légal, l’État a cherché à orienter la visibilité des contenus sur les réseaux sociaux. Selon les documents internes, près de 9 signalements sur 10 effectués par ces acteurs visaient des publications parfaitement légales, illustrant l’ampleur du dérapage. Ces pratiques, aujourd’hui légalisées par le DSA, posent la question d’une censure institutionnalisée qui interroge l’avenir même de la liberté d’expression en France.