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Cerveau. (Image d'illustration)
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IMAGERIE CEREBRALE

31 octobre 2026

Ce que les examens cérébraux peuvent révéler, et pourquoi ils n’expliquent pas tout

Une anomalie à l’IRM n’explique pas toujours les symptômes, et un examen normal n’exclut pas une maladie. Pour poser un diagnostic, les spécialistes doivent confronter les images à l’histoire du patient.

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MOTS-CLES

neuroscience , epilepsie , cerveau , scanner , santé cérébrale

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Simon Keller

Professeur en neuro-imagerie, pharmacologie et thérapeutique à l’université de Liverpool.

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