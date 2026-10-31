IMAGERIE CEREBRALE
31 octobre 2026
Ce que les examens cérébraux peuvent révéler, et pourquoi ils n’expliquent pas tout
Une anomalie à l’IRM n’explique pas toujours les symptômes, et un examen normal n’exclut pas une maladie. Pour poser un diagnostic, les spécialistes doivent confronter les images à l’histoire du patient.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur en neuro-imagerie, pharmacologie et thérapeutique à l’université de Liverpool.
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur en neuro-imagerie, pharmacologie et thérapeutique à l’université de Liverpool.