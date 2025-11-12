POLITIQUE
Chomage.

Chomage.

© Reuters

BIZARRERIE NATIONALE

12 novembre 2025

Ce méchant paradoxe du marché du travail français : l’emploi repart mais le pays ne s’en porte pas mieux… et voilà pourquoi

Depuis dix ans, la France affiche un taux d’emploi record et une dette publique qui continue pourtant de s’envoler.

Olivier Redoules

A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Redoules
Olivier Redoules

Olivier Redoules est le directeur des Etudes de Rexecode. 

 

Diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (Ensae), administrateur de l’Insee, Olivier Redoulès a débuté sa carrière à l’ Insee en 2008, au sein du département de la conjoncture comme économiste et statisticien, avant de rejoindre la Direction générale du Trésor en 2011.

Nommé conseiller financier à l’Ambassade de France en Suède puis en Turquie, il occupe ensuite les postes de Directeur des études économiques (2017-2019) et de Chef économiste (2019-2020) au Medef.

Avant de rejoindre Rexecode, il était Rapporteur général adjoint auprès du Haut Conseil des finances publiques et Conseiller référendaire en service extraordinaire à la première chambre de la Cour des comptes.

Il est par ailleurs membre du conseil d’administration de la Société d'économie politique.

Olivier Redoules a pris la direction du pôle Etudes de Rexecode en octobre 2022. Il est notamment chargé de l'évaluation de l'impact des politiques publiques sur le système productif, la compétitivité, l'emploi et la croissance.

