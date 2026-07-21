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CHAINON MANQUANT

21 juillet 2026

Ce fossile de reptile découvert au Brésil fait le lien entre les dinosaures et des crocodiles

Bien avant que les dinosaures ne dominent les continents et que les crocodiles modernes n’apparaissent, leurs ancêtres traversaient déjà une étape décisive de leur histoire évolutive.

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MOTS-CLES

paléontologie , science , crocodiles , dinosaures , Brésil , fossile , parenté phylogénétique , Silescelida acristata , archosauriformes

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Mauricio Garcia
Paléontologue doctorant

Mauricio S. Garcia est paléontologue et doctorant au sein du programme de troisième cycle en biodiversité animale de l'Université fédérale de Santa Maria (UFSM), où il étudie les reptiles de la période triasique d'Amérique du Sud.