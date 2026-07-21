CHAINON MANQUANT
21 juillet 2026
Ce fossile de reptile découvert au Brésil fait le lien entre les dinosaures et des crocodiles
Bien avant que les dinosaures ne dominent les continents et que les crocodiles modernes n’apparaissent, leurs ancêtres traversaient déjà une étape décisive de leur histoire évolutive.
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A PROPOS DES AUTEURS
Mauricio S. Garcia est paléontologue et doctorant au sein du programme de troisième cycle en biodiversité animale de l'Université fédérale de Santa Maria (UFSM), où il étudie les reptiles de la période triasique d'Amérique du Sud.
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A PROPOS DES AUTEURS
Mauricio S. Garcia est paléontologue et doctorant au sein du programme de troisième cycle en biodiversité animale de l'Université fédérale de Santa Maria (UFSM), où il étudie les reptiles de la période triasique d'Amérique du Sud.