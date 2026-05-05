GRANDES GAGNANTES
5 mai 2026
Ce boom des renouvelables que vient de provoquer la guerre en Iran
Brent à 120 dollars, ventes de véhicules électriques en hausse de 40 % en Europe, 50 pays qui adoptent des plans de sortie des énergies fossiles : la guerre en Iran a produit en quelques mois ce que des années de négociations climatiques n'ont pas réussi à déclencher. Non par vertu, mais par nécessité. Même aux États-Unis, Trump est devenu malgré lui un accélérateur de la transition — et les Républicains au Congrès en sont les premiers surpris.
7 min de lecture
Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion.
Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).
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Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion.
Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).