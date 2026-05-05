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Des éoliennes près de Salles-Curan, dans le sud de la France.
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GRANDES GAGNANTES

5 mai 2026

Ce boom des renouvelables que vient de provoquer la guerre en Iran

Brent à 120 dollars, ventes de véhicules électriques en hausse de 40 % en Europe, 50 pays qui adoptent des plans de sortie des énergies fossiles : la guerre en Iran a produit en quelques mois ce que des années de négociations climatiques n'ont pas réussi à déclencher. Non par vertu, mais par nécessité. Même aux États-Unis, Trump est devenu malgré lui un accélérateur de la transition — et les Républicains au Congrès en sont les premiers surpris.

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MOTS-CLES

Guerre en Iran , Blocage du détroit d'Ormuz , énergies renouvelables , boom , crise , pétrole , gaz , Etats-Unis , Union Européenne , transition , émissions de carbone

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).