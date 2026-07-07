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Un robot humanoïde danse au son de la musique lors du salon industriel de Hanovre, dédié à l'ingénierie mécanique et électrique et aux industries numériques, qui se tient à Hanovre, dans le nord de l'Allemagne, le 20 avril 2026.
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MINUTE TECH

7 juillet 2026

Cascades et chorégraphies de combat : les robots humanoïdes ne sont pas ce qu’on vous en montre

Saltos arrière, chorégraphies de combat, prouesses d’équilibre : les robots humanoïdes deviennent les stars des réseaux sociaux. Mais ces images virales, souvent soigneusement construites, interrogent autant qu’elles impressionnent sur la réalité des avancées technologiques qu’elles prétendent illustrer.

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MOTS-CLES

robotique , innovation , Economie , progrès , modèles d'apprentissage , dexterité , Responsabilité , Etats , acrobaties , anthropomorphisme , usages militaires

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A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bitard
Economiste

Pierre Bitard est économiste, docteur en économie de l'innovation (2001). Il a d'abord travaillé en tant que chef de projet dans un organisme de transfert de technologie (1995), avant de se tourner vers la recherche économique appliquée au sein d'un laboratoire spécialisé dans les dynamiques de l'innovation, des territoires et de l'industrie.

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