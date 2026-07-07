MINUTE TECH
7 juillet 2026
Cascades et chorégraphies de combat : les robots humanoïdes ne sont pas ce qu’on vous en montre
Saltos arrière, chorégraphies de combat, prouesses d’équilibre : les robots humanoïdes deviennent les stars des réseaux sociaux. Mais ces images virales, souvent soigneusement construites, interrogent autant qu’elles impressionnent sur la réalité des avancées technologiques qu’elles prétendent illustrer.
6 min de lecture
Pierre Bitard est économiste, docteur en économie de l'innovation (2001). Il a d'abord travaillé en tant que chef de projet dans un organisme de transfert de technologie (1995), avant de se tourner vers la recherche économique appliquée au sein d'un laboratoire spécialisé dans les dynamiques de l'innovation, des territoires et de l'industrie.
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Pierre Bitard est économiste, docteur en économie de l'innovation (2001). Il a d'abord travaillé en tant que chef de projet dans un organisme de transfert de technologie (1995), avant de se tourner vers la recherche économique appliquée au sein d'un laboratoire spécialisé dans les dynamiques de l'innovation, des territoires et de l'industrie.