IDEOLOGIE POLITIQUE

Carnets apocryphes d’Emmanuel Macron : Machiavel et Saint-Simon, l’autre en même temps - Episode 4

Dans ce quatrième volet des carnets fictifs du chef de l'Etat, rédigés depuis la Lanterne en 2027, Emmanuel Macron revendique l’héritage de Machiavel et de Saint-Simon, deux penseurs qui éclairent sa conception du pouvoir, de l’État, de la guerre et des transformations de la société.