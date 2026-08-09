IDEOLOGIE POLITIQUE
9 août 2026
Carnets apocryphes d’Emmanuel Macron : Machiavel et Saint-Simon, l’autre en même temps - Episode 4
Dans ce quatrième volet des carnets fictifs du chef de l'Etat, rédigés depuis la Lanterne en 2027, Emmanuel Macron revendique l’héritage de Machiavel et de Saint-Simon, deux penseurs qui éclairent sa conception du pouvoir, de l’État, de la guerre et des transformations de la société.
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MOTS-CLESEmmanuel Macron , 2027 , et en même temps , macronisme , Elysée , Machiavel , saint-simon , élection présidentielle , élection présidentielle de 2027 , carnets , quinquennat , Opposition , Covid-19 , ukraine , guerre , Nicolas Sarkozy , Le prince , la Lanterne , Gabriel Attal , idéologie
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas de Nerlande est un contributeur dans La Nouvelle Revue Politique.
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