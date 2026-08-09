POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Emmanuel Macron prononce un discours à l'occasion de la célébration du dixième anniversaire du salon VivaTech, qui se tient au palais de l'Élysée à Paris le 19 juin 2026.
See image caption
See copyright

IDEOLOGIE POLITIQUE

9 août 2026

Carnets apocryphes d’Emmanuel Macron : Machiavel et Saint-Simon, l’autre en même temps - Episode 4

Dans ce quatrième volet des carnets fictifs du chef de l'Etat, rédigés depuis la Lanterne en 2027, Emmanuel Macron revendique l’héritage de Machiavel et de Saint-Simon, deux penseurs qui éclairent sa conception du pouvoir, de l’État, de la guerre et des transformations de la société.

Photo of Nicolas De Nerlande
Nicolas De Nerlande Go to Nicolas De Nerlande page

9 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Emmanuel Macron , 2027 , et en même temps , macronisme , Elysée , Machiavel , saint-simon , élection présidentielle , élection présidentielle de 2027 , carnets , quinquennat , Opposition , Covid-19 , ukraine , guerre , Nicolas Sarkozy , Le prince , la Lanterne , Gabriel Attal , idéologie

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas De Nerlande image
Nicolas De Nerlande

Nicolas de Nerlande est un contributeur dans La Nouvelle Revue Politique.

Populaires

1Jean Dujardin & Laetitia Casta étrennent leurs nouveaux amours, Vanessa Paradis & Samuel Benchetrit enterrent le leur; Leonardo di Caprio fond, Victoria Beckham fait du brukini, Cristiano Ronaldo du bisco-fils; Suri ex Cruise joue du Shakespeare queer
2La sécheresse de l’été 2026 pourrait bien être une rupture historique pour les milieux aquatiques français
3Les Français moins riches que la moyenne européenne pour la 3e année consécutive : jusqu'où ira le grand déclassement ?
4Ces mots piégés avec lesquels l’écologie politique fait flamber la guerre des idées
5L'autre été meurtrier : ces coups bas politiques qui s'enchaînent encore plus que les canicules
6Alexandre Jardin : "L'Arcom ressemble de plus en plus à une police de la pensée"
7Rhin & Danube à sec : l’autre voie d’eau dont la fermeture pénalise lourdement l’économie européenne