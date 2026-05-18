CIRCULEZ, Y'A RIEN A VOIR

18 mai 2026

Caporalisme médiatique : quand le directeur général de la police nationale prend les Français pour des mal-comprenants

Ce 12 mai, M. Louis Laugier trône, majestueux, en haut d'une pleine page du Figaro ; sur la photo, en grand uniforme, médailles pendantes, drapeau national près de lui, le ci-devant préfet de l'Isère a le regard dur de l'homme d'action. Suit une pleine page d'un pénible publi-reportage où - fait inouï - Christophe Cornevin et Jean-Marc Leclerc - pourtant grands journalistes - n'ont pas le droit de l'ouvrir... pas la moindre question... Il leur faut recueillir au garde-à-vous la harangue du DGPN ; sauf si peut-être, elle leur fut transmise par écrit.