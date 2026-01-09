VICTIMES COLLATERALES

9 janvier 2026

Cannabis : la santé des chiens et autres animaux est bien plus affectée qu’on ne le croit

Longtemps ignorée ou minimisée, l’intoxication au cannabis chez les animaux domestiques connaît une nette augmentation, en parallèle de la banalisation de la consommation humaine. Chiens et chats, attirés par des résidus laissés à portée ou par des mégots abandonnés, peuvent ingérer des quantités suffisantes pour provoquer de sérieux troubles neurologiques, parfois vitaux. Comment protéger nos meilleurs amis et comment réagir en cas d'accident ? Décryptage.